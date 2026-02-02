Haberler

Deniz Kuvvetleri'nden Senegal hava sahası ve deniz yetki alanlarında eğitim uçuşu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlamak amacıyla Senegal hava sahasında ve deniz yetki alanlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.

SENEGAL Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması amacıyla görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Senegal hava sahası ile deniz yetki alanlarında 'Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Desteği' uçuşları gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz, Senegal'in sorumluluğunda bulunan arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla görev yapıyor. Bu kapsamda, Senegal hava sahası ile deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşları devam ediyor. Karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi maksadıyla Senegal uçucu personelinin de katılımıyla 'Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Desteği' uçuşları icra edildi" denildi.

