Sosyal medyada Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaşan şüpheli hakkında adli kontrol kararı

Sosyal medya platformunda Türk bayrağını yaktığı görüntülerini paylaşan 15 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce, bazı mesajlaşma gruplarında ve sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalarda, görüntüsünü paylaşan kişinin I.N.B. (15) olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye gönderildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılırken, 8 hafta süreyle haftada iki defa "milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" alması yönünde karar verildi.