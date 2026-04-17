Sosyal medyada Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaşan şüpheli hakkında adli kontrol kararı

Güncelleme:
Sosyal medya platformunda Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaşan 15 yaşındaki I.N.B., gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliye, milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi alma cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce, bazı mesajlaşma gruplarında ve sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalarda, görüntüsünü paylaşan kişinin I.N.B. (15) olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye gönderildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılırken, 8 hafta süreyle haftada iki defa "milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" alması yönünde karar verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

