Haberler

Türk Bayrağını Sokağa Atan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir evin balkonundaki Türk bayrağını alıp sokağa atan şüpheli B.G., 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde bir evin balkonundaki Türk bayrağını alıp sokağa atan şüpheli tutuklandı.

Olay, 20 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Tuzluca ilçesinde meydana geldi. Evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağının bir kişi tarafından alınıp sokağa attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi. B.G., 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü

Sağlık ekiplerine müdahale sırasında taşlı tehdit!
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü

Sağlık ekiplerine müdahale sırasında taşlı tehdit!
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı