Türk Bayrağını Sokağa Atan Şüpheli Tutuklandı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde bir evin balkonundaki Türk bayrağını alıp sokağa atan şüpheli tutuklandı.

Olay, 20 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Tuzluca ilçesinde meydana geldi. Evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağının bir kişi tarafından alınıp sokağa attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi. B.G., 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.