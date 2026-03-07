Msb Kaynakları: Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Bölgesindeki Görevine Devam Etmektedir

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine" ilişkin haberler üzerine, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA