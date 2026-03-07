Haberler

Msb Kaynakları: Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Bölgesindeki Görevine Devam Etmektedir

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevine devam ettiğini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine" ilişkin haberler üzerine, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

MSB kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
