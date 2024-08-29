Turhal Belediyesi Yeşil Alanları Kendi Üretim Sahasında Süslüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde yeşil alanları ve parkları süslemek için kullanılan çiçek ve süs bitkileri Turhal Belediyesi tarafından kendi üretim sahasında yetiştiriliyor.

Turhal Belediyesi kendi tesislerinde çiçek üretmeye başladı. Üretilen çiçekler ilçenin her yerini süslemeye başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, yaptığı açıklamada, doğa ve çevre dostu bir belediye olarak bitkilerin tamamını dışarıdan satın almak yerine kendi tesislerinde ürettiklerini belirterek, "Şehrimizin her köşesini mevsime uygun çiçeklerle süslüyoruz. Nergis, aslanağzı, lahana, menekşe ve şeker tabağı gibi bitkileri kendi sahamızda yetiştiriyoruz. Ayrıca, peyzaj çalışmalarında su tasarrufuna da büyük önem veriyoruz. Sulama işlemlerinde arozöz ya da hortum yerine, otomatik sulama sistemlerini şehrin geneline yaymayı planlıyoruz. Bu sayede, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek daha güzel bir yarın için çalışıyoruz." dedi.