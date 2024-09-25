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Turhal Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı

Turhal Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı
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Turhal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, belediye binasında anons edilerek tahliye işlemi yapıldı ve yangın merdiveni ile kurtarma yöntemleri uygulandı. Başkan Mehmet Erdem Ural, itfaiyenin önemine vurgu yaptı.

Turhal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta ilk olarak alarm verilmesiyle birlikte belediye binasında bulunan çalışanlar ve vatandaşlar tahliye edildi.

Senaryo gereği mahsur kalan bir çalışan yangın merdiveni yardımıyla kurtarılırken belediye binası önüne kurulan hava yatağına ikinci kattan atlayış yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta ise yangın söndürme tüpü ile alevlere nasıl müdahale edileceği hakkında çalışanlara uygulamalı olarak bilgi verildi.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, yaptığı konuşmada, "İtfaiyeler de hastaneler gibi 'Allah yokluğunu da vermesin, ihtiyaçta duyulmasın' dediğimiz kuruluşlar. Geçtiğimiz son 6 aylık süreçte itfaiyenin ne kadar önemli olduğunu hastane bölgesindeki yangından, Amasya kara yolundaki yangından ve Çaylı köyündeki yangından fark ettik. Bütün ekibe yaptıkları başarıdan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel

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