Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar sürüyor

Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki yamaçtaki kaya ve toprak parçalarının temizlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün meydana gelen toprak kaymasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan İstanbul- İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar devam ediyor.

Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yamaçtaki heyelan riskine karşı incelemeler sürerken yer yer biriken yağmur sularının da tahliyesi gerçekleştiriliyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.

Jandarma ekipleri, bant aktarımıyla ulaşımı kontrollü sağlamaya devam ediyor.

Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde önceki gün toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde trafiğe açılmıştı.

Toprağın yamaçtan kaymaya başladığını gören otoyol jandarma devriye ekibinin dikkati sayesinde otoyolun ulaşıma kapatılarak önlem alındığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
