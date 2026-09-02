Haberler

Turgutlu'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Turgutlu'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınındaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan V.G. idaresindeki 45 AHG 731 plakalı otomobile, S.A. idaresindeki 34 MEB 111 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan S.A. idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonunda yakıt alan, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 KU 906 plakalı çöp nakil tırına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardan hangisinde olduğu öğrenilemeyen yolcu E.E. yaralandı. Yaralı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! 'Bakan olacağım' deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası

Eski Merkez Bankası Başkanı "Bakan olacağım" deyip ölümle tehdit etti
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Nijer'deki askeri hareketlilikte bomba iddia! 4 ülkenin adı verildi

Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti

AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu