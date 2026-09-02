Turgutlu'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınındaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan V.G. idaresindeki 45 AHG 731 plakalı otomobile, S.A. idaresindeki 34 MEB 111 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan S.A. idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonunda yakıt alan, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 KU 906 plakalı çöp nakil tırına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardan hangisinde olduğu öğrenilemeyen yolcu E.E. yaralandı. Yaralı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.