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Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü Ekrem Filiz hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde traktörün dere yatağına devrildiği kazada, Ekrem Filiz (55) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Musalar Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Filiz, kullandığı 45 TD 248 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, dere yatağına devrildi. Filiz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Filiz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekrem Filiz, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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