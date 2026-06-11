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Turgutlu'da özel gereksinimli öğrencilere yıl sonu şenliği

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda yıl sonu şenliği düzenlendi. Kaymakam Selami Kapankaya'nın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler oyun alanlarında eğlendi, ikram ve hediyeler dağıtıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda yıl sonu şenliği gerçekleştirildi.

Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Farklılıklarımla Öğreniyorum" projesi kapsamında 100. Yıl Albayrak Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler için oyun alanları kuruldu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Selami Kapankaya, öğrencilerin yıl sonuna doğru hem eğlenebileceği hem de kaynaşabileceği bir organizasyon gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Çeşitli ikramlar ve hediyeler dağıtılan etkinliğe ilçe protokolü, kurum müdürleri ve öğrenci velileri de katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
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