Turgutlu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nevin Sevinç (73), hayatını kaybetti. Kaza sonucunda sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nevin Sevinç (73), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Turgutlu Otobüs Terminali'nin karşısında meydana geldi. Muğla'daki kız kardeşine gitmek için kardeşi İclal Çakır (69) ile terminale gelen Nevin Sevinç'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken Aytaç Çelik (37) yönetimindeki 35 BGU 181 plakalı otomobil çarptı. Sevinç hayatını kaybetti, yanındaki kardeşi Çakır ise gözyaşlarına boğuldu.

Sürücü Çelik gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.