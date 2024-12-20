Turgutlu'da Motosiklet Tırıyla Çarpıştı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sepetli motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 73 yaşındaki Ali Gümüş hayatını kaybetti. Kaza Irlamaz Çayı Köprüsü'nde meydana geldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Gümüş (73) idaresindeki 45 ZC 6314 plakalı sepetli motosiklet ile Ethem G'nin kullandığı 35 AFY 620 plakalı tır, Irlamaz Çayı Köprüsü'nde çarpıştı.
Devrilen motosikletin sürücüsü Gümüş ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Turgutlu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.