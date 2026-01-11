Haberler

Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi yaralandı

Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kanalizasyon ve atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kanalizasyon ve atık su altyapısı için yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 1 işçi yaralandı.

İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta, Büyükşehir Belediyesine bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yaptırılan atık su altyapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşeron firmada çalıştığı öğrenilen Aziz Günay, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince göçük altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Günay, bir süre hastaneye gitmek istemedi. Çevredekiler tarafından ikna edilen işçi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Günay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir