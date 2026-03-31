Manisa'da Öldürülen 4 Kişinin Cenazeleri Toprağa Verildi

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun (26) tarafından öldürülen Sariye Nur Coşkun (22), Musa Girgin (51), Fatma Girgin (43) ve Yusuf Can Girgin (13) için Turgutlu'daki Kabaçınar Camii önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti İlçe Müftüsü Ömer Çoban'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, Kabaçınar Mezarlığında toprağa verildi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Gökhan KILIÇ / MANİSA, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı