Manisa'da Öldürülen 4 Kişinin Cenazeleri Toprağa Verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde katledilen Sariye Nur Coşkun ve ailesinin diğer üyeleri için cenaze töreni yapıldı. Törende, ilçe müftüsü namaz kıldırdı ve cenazeler toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun (26) tarafından öldürülen Sariye Nur Coşkun (22), Musa Girgin (51), Fatma Girgin (43) ve Yusuf Can Girgin (13) için Turgutlu'daki Kabaçınar Camii önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti İlçe Müftüsü Ömer Çoban'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, Kabaçınar Mezarlığında toprağa verildi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Gökhan KILIÇ / MANİSA, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba

60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama
60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba

60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba
SGK borçları 8 Nisan'a kadar ödenebilecek

SGK'dan vatandaşlara nefes aldıracak karar! O ödemelerde süre uzatıldı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor