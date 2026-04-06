Serik'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya- Alanya kara yolu üzerinde meydana geldi. Ramazan Dağ'ın kullandığı 07 BRM 929 tur minibüsü ile Yusuf Kumbul'un kullandığı 07 YT 009 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile tur minibüsündeki yabancı uyruklu kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı