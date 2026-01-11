Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında 60 yaşındaki Zeynep ve torunları 4 yaşındaki Elif ile bebek Arif Şeyho hayatını kaybetti. Cenazeleri, yapılan törenle toprağa verildi.
Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta dün Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüpün patlaması ve ardından çıkan yangında ölen Zeynep (60) ve torunları Elif (4) ve bebek Arif Şeyho'nun otopsi işlemleri tamamlandı.
Kırmızıpınar Camisi'ne getirilen 3 kişinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Bozova Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, hayatını kaybenlerin yakınları ile Bozova Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve vatandaşlar katıldı.
