Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında 60 yaşındaki Zeynep ve torunları 4 yaşındaki Elif ile bebek Arif Şeyho hayatını kaybetti. Cenazeleri, yapılan törenle toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden nene ve iki torununun cenazesi toprağa verildi.

Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta dün Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüpün patlaması ve ardından çıkan yangında ölen Zeynep (60) ve torunları Elif (4) ve bebek Arif Şeyho'nun otopsi işlemleri tamamlandı.

Kırmızıpınar Camisi'ne getirilen 3 kişinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Bozova Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, hayatını kaybenlerin yakınları ile Bozova Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta dün Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patlamış ve ardından çıkan yangında 3 kişi ölmüş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / İsmail Ercan - Güncel
