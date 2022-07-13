Tunuslu tenisçi Ons Jabeur ülkesine döndü Görüntü Dökümü: Tenisçi Ons Jabeur'un Kartaca Havalimanı'na gelişi Tenisçi Ons Jabeur'un gazetecilere açıklama yapması Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dakiş ile röportaj TUNUS - Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Ons... Görüntü Dökümü: Tenisçi Ons Jabeur'un Kartaca Havalimanı'na gelişi Tenisçi Ons Jabeur'un gazetecilere açıklama yapması Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dakiş ile röportaj TUNUS - Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Ons Jabeur, ülkesine döndü. Başkent Tunus'taki Uluslararası Kartaca Havalimanı'na gelen Tunuslu tenisçi Jabeur, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dakiş ve sevenleri tarafından karşılandı. AA / Arbi Mahjoubi - Güncel Mehmet Kasapoğlu Tunus Güncel Haberler

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