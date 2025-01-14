Tunuslu muhalifler, devrimin 14. yılında başkentte gösteri düzenledi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said muhalifi yüzlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Zeynelabidin bin Ali yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan 14 Ocak Devrimi'nin 14. yılında mevcut yönetimi protesto etti.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısı üzerine yüzlerce muhalif, başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya geldi.

Eski Cumhurbaşkanı Bin Ali'nin ülkeden kaçması sonucuna götüren 14 Ocak 2011'deki Tunus Devrimi'ni de kutlayan grup, Cumhurbaşkanı Kays Said karşıtı sloganlar attı.

Cephe yöneticilerinden Şeyma İsa gösteri sırasında yaptığı konuşmada "14 Ocak devrim bayramıdır, çünkü tüm Tunusluların özgürlüğüne el koyan Bin Ali diktatörünün gidişine tanık olunmuştur." dedi.

İsa, ayrıca mevcut yönetimi eleştirerek kendilerini 14 Ocak Devrimi öncesindeki dönemde bulduklarını söyledi ve tarihin tekrar ettiğini savundu.

Nahda Hareketi Başkanı'nın Siyasi Danışmanı Riyad Şuaybi de gösteride yaptığı konuşmada, her yıl devrimi anmak ve "devrim şehitlerine" verdikleri sözü tutmak üzere meydanlara çıktıklarını dile getirdi.