Tunuslu avukat Dahmani, hapishanelerle ilgili açıklamaları nedeniyle 2 yıl hapis cezası aldı

Tunuslu avukat ve köşe yazarı Sonya ed-Dahmani, hapishane koşullarını eleştirdiği için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, aynı kişi hakkında 54 sayılı Kararname kapsamında verilen 4. hapis cezası oldu.

Dahmani'nin savunma heyeti üyesi avukat Sami bin Gazi, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bin Gazi, Tunus Birinci Derece Mahkemesinin 2023 yılında hapishane koşullarını eleştirdiği bir açıklamasına dayanarak Dahmani'ye 2 yıl hapis cezası verdiğini ifade etti.

Bin Gazi, Dahmani'nin bu davayla, 54 sayılı Kararname (İletişim sistemleri ve ağlarıyla ilgili suçlarla mücadele kanunu) doğrultusunda hapis cezasına çarptırıldığı 4. dava olduğunu kaydetti.

Tunus yetkililerinden karar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkedeki genel durumu eleştirmek ve özellikle düzensiz göç konusunda hükümetin politikalarını alaya almakla suçlanan Dahmani, daha önce çarptırıldığı 4 yıllık hapis cezasının bir buçuk yılını yattıktan sonra 27 Kasım'da şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
