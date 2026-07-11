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Tunus'un Susa kenti "UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı

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Tunus'un doğusundaki turizm kenti Susa, UNESCO'nun Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) kabul edildi. Böylece Susa, bu ağa katılan üçüncü Tunus kenti oldu.

Tunus'un doğusundaki turizm kenti Susa, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) katıldı.

Tunus Milli Eğitim Bakanı Nureddin en-Nuri, Susa Belediye Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Susa'nın UNESCO'nun 91 ülkeden 425 kentin yer aldığı Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na kabul edildiğini belirtti.

Nuri, Susa'nın başkent Tunus ve Nabil'in ardından ağa katılan üçüncü Tunus kenti olduğunu ifade etti.

Susa'nın ağa katılımının ortak çalışmaların sonucu olduğunu kaydeden Nuri, bilgiye yatırım ile eğitim ve öğretime verilen önemin kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Nuri, UNESCO ağına katılım sayesinde Susa'nın uluslararası öğrenme programlarında daha aktif rol alacağını, yaşam boyu öğrenme anlayışını geliştireceğini ve kaliteli, kapsayıcı eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Susa Belediyesi de söz konusu üyeliğin, kentin yaşam boyu öğrenme kültürünü güçlendirme, eğitim kalitesini yükseltme, sosyal kapsayıcılığı destekleme, yenilikçiliği teşvik etme ve sürdürülebilir kalkınmayı geliştirme yönündeki çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

UNESCO tarafından 2013 yılında kurulan "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı", yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi, sosyal kapsayıcılığı güçlendirmeyi, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi ve kentler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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