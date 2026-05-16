Tunus: Filistin'e BM'de tam üyelik verilmesinin zamanı geldi

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Filistin'e "gecikmeden" tam üyelik verilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Filistin halkının "bağımsız ve egemen bir devlet çatısı altında özgürlük ve onur içinde yaşama yönündeki meşru taleplerini gerçekleştirmek için İsrail işgaline karşı verdiği cesur mücadele ve kararlı direnişinin" sürdüğü belirtildi.

Filistin halkının, "uluslararası toplumun şüpheli sessizliği karşısında işgalci gücün baskısı, zulmü ve askeri gücüyle tek başına yüzleştiği" ifade edilen açıklamada, Filistin'in uluslararası hukuk çerçevesinde yaklaşık 150 ülke tarafından tanınan bir devlet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Filistin'e BM'de "daha fazla gecikme ve oyalama olmaksızın" tam üyelik hakkının verilmesinin zamanının geldiği kaydedildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Filistin halkının devredilemez haklarını savunmasına yönelik koşulsuz desteğini yineleyerek, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına verdiği desteğin sürdüğünü belirtti.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında, 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist terörist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.