Tunus'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği tarafından "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında başkent Tunus'ta etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde her yıl 21-27 Mayıs'ta Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri Tunuslu davetlilerle buluşturuldu.

Başkentteki Mövenpick Hotel'de gerçekleştirilen programa Tunuslu yetkililer, Tunuslu aşçılar ile gastronomi yazarları, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, programda yaptığı konuşmada, Türk mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda köklü bir kültürel mirası, paylaşma geleneğini ve misafirperverliği yansıttığını söyledi.

Bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın "Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlendiğini belirten Demircan, Türk mutfağının yüzyıllar boyunca göçler, gelenekler, toplumsal dayanışma ve farklı medeniyetlerin etkileşimiyle şekillenen ortak bir kültürel miras olduğunu ifade etti.

Sofralarımız kuşaktan kuşağa aktarılan kültürü, dostluğu ve birlikte yaşama ruhunu taşıyor"

Demircan, "Sofralarımız sadece yemek sunmaz, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan kültürü, dostluğu ve birlikte yaşama ruhunu da taşır." dedi.

Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen BigChefs şeflerinin Türk mutfağının geleneksel tariflerinden oluşan özel bir menü hazırladığını aktaran Demircan, hafta boyunca iki farklı gastronomi etkinliğinin daha düzenleneceğini söyledi.

Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasında mutfağın önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Demircan, "Türk kültürünü sinemadan sonra dünyada tanıtacak en önemli mecralardan birinin mutfak olduğunu biliyoruz. Dünyada dönerimiz başta olmak üzere birçok lezzetimiz ön planda. Ama anlatacak çok şeyimiz, çok seçkin menülerimiz var." ifadelerini kullandı.

Gecede davetlilere muhammara, atom, fava, zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı biber dolması, çoban kavurma, keşkek, iç pilav, baklava ve fırın sütlaç gibi Türk mutfağının farklı lezzetleri ikram edildi.

"Türk mutfak kültürünü, misafirperverliğini ve ruhunu gelecek nesillere taşımayı hedefledik"

Etkinlikte görev alan BigChefs Yurtdışı Mutfaklar Direktörü Nejdet Tunca AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nın 5. yılı dolayısıyla Tunus'a geldiklerini belirtti.

Türk mutfak kültürünü, misafirperverliğini ve ruhunu gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini söyleyen Tunca, "BigChefs ailesi olarak kültürümüzü farklı medeniyetlere en iyi şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz." dedi.

Tunuslu davetliler için yaklaşık 20-25 çeşit yemek hazırladıklarını ifade eden Tunca, menüde içli köfte, etli yaprak sarma, iç pilav, zeytinyağlı fava, enginar, dolma çeşitleri, mantı, çıtır kabak, baklava ve sütlaç gibi lezzetlerin yer aldığını kaydetti.

"Türk mutfağı Tunus damak tadına yakın"

Etkinliğe katılan Tunuslu şef Mahir İbrahim de Türk mutfağının Tunus damak tadına oldukça yakın olduğunu söyledi.

Türk yemeklerini ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde deneyimlediğini belirten İbrahim, "Oldukça başarılı bir deneyimdi. Bildiğimiz tatlar da vardı, yeni keşfettiğimiz lezzetler de oldu." diye konuştu.

Türk ve Tunus mutfakları arasında önemli benzerlikler bulunduğunu ifade eden İbrahim, "Pirinç yemekleri, salatalar ve bazı yemeklerde benzerlikler var. Ancak baharatlar, sunum ve kullanılan soslarda farklılıklar bulunuyor. Türk mutfağı lezzet açısından Tunus mutfağına yüzde 60-70 oranında benziyor." dedi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tunus'ta hafta boyunca çeşitli gastronomi ve tanıtım etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.