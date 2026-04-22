Tunus'ta mesleki eğitime TİKA desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Tunus'un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde gençlere yönelik üç yeni mesleki eğitim platformu hizmete açıldı.

Nabil'deki Sektörel Bakım Eğitim Merkezi ile Klibya'daki Eğitim ve Çıraklık Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, Tunus Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Riyad Şevved, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Nabil Valisi Hana Şuşani, Tunus Mesleki Eğitim Ajansı Genel Müdürü İlyas Şerif ve TİKA Tunus Program Koordinatör Yardımcısı Kübra Kaçar katıldı.

Bakan Şevved, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile yürütülen işbirliğinin mesleki eğitim alanında somut ve nitelikli sonuçlar doğurduğunu belirterek, bu projelerin Tunus'ta insan kaynağını geliştirmeye yönelik ulusal politikalarla da örtüştüğünü ifade etti.

Tunus iş gücü piyasasının teknolojik ve ekonomik dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çeken Şevved, bu süreçte mesleki eğitimin stratejik öneminin arttığını vurguladı.

Daha önce Sfaks bölgesinde hayata geçirilen güneş enerjisi sistemleri ve dizel motor teşhis platformlarının gençlerin istihdam edilebilirliğine önemli katkı sağladığını belirten Şevved, yeni projelerle elektrikli taşınabilir ve endüstriyel güvenlik gibi alanlarda da ilerleme kaydedileceğini söyledi.

"Projeler, Türkiye ile Tunus arasındaki köklü işbirliğinin yansıması"

Büyükelçi Demircan ise projenin Türkiye ile Tunus arasındaki köklü işbirliğinin bir yansıması olduğunu belirterek, TİKA ile Tunus Mesleki Eğitim Ajansı arasındaki ortak çalışmaların güçlenerek devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin 2013'ten bu yana Tunus'ta 200'den fazla projeyi hayata geçirdiğini aktaran Demircan, bunlardan 20 tanesinin mesleki eğitim alanında gerçekleştirildiğini ve projelerin eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve kültür gibi alanları kapsadığını kaydetti.

Mesleki eğitimde teorik bilginin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Demircan, teknik ve uygulamalı becerilerin gençlerin istihdam edilebilirliği açısından belirleyici hale geldiğini dile getirdi.

Açılışı yapılan projeler kapsamında, Nabil'de soğutma ve iklimlendirme alanında sertifikasyon platformu kurulurken, Klibya'da tekstil alanına yönelik bilgisayar destekli tasarım laboratuvarı ile Tazarka'da güneş enerjili su ısıtma sistemlerine yönelik uygulama atölyesi hayata geçirildi.

Program kapsamında heyet, Nabil'deki soğutma ve iklimlendirme eğitim platformunu ve Klibya'daki tekstil tasarım laboratuvarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Projelerin, Tunus'un yeşil dönüşüm ve dijitalleşme hedeflerine katkı sağlaması, genç işsizliğinin azaltılmasına destek olması ve nitelikli iş gücünün artırılmasına katkı sunması bekleniyor.