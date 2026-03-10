Haberler

Tunus'ta Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden, "Sumud Filosu" aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısı

Güncelleme:
Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi, 'Sumud Filosu' kapsamında gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasını talep ederek sivil faaliyetlerin suç sayılmaması gerektiğini açıkladı. Gözaltılara karşı endişelerini dile getiren muhalefet, bağımsız sivil faaliyetlerin kriminalize edilmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Tunus'ta Ulusal Kurtuluş Cephesi, "Sumud Filosu" kapsamında faaliyet gösteren aktivistlerin serbest bırakılmasını talep ederek sivil faaliyetlerin suç sayılmaması çağrısında bulundu.

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu, Ulusal Kurtuluş Cephesi, Facebook üzerinden yayımladığı açıklamada, bağımsız sivil faaliyetlerin hedef alınmasından ve son günlerde Filistin'e destek amacıyla yürütülen girişimlere yönelik gözaltılardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Açıklamada, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle başlatılan, "Sumud Filosu" girişimlerinde yer alan bazı aktivistlerin gözaltına alınmasına tepki gösterilerek, Muhammed Emin Bennur, Cevahir Şenne, Sena el-Mesahli, Vail Nevvar, Nebil eş-Şenufi ve Gassan el-Hanşiri'nin derhal serbest bırakılması istendi.

Sivil faaliyetlerin "şüpheli medya kampanyaları" eşliğinde yargı süreçleri kullanılarak kriminalize edilmesine son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, 8-10 Eylül 2025 tarihlerinde Sidi Bu Said Limanı'nda "Sumud Filosu"na yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmanın sonuçlarının açıklanması talep edildi.

Açıklamada, bazı "Siyonist çevrelerin" saldırının sorumluluğunu üstlendiğinin belirtildiği de kaydedildi.

Filistin meselesinin tüm ulusal güçleri birleştiren bir konu olduğu belirtilerek, bu amaçla gönüllü faaliyet yürüten kişilerin "karalama ve tutuklama değil takdir görmesi gerektiği" ifade edildi.

Öte yandan Tunus medyasında cuma günü yer alan haberlerde, "Sumud Filosu" ile bağlantılı bazı aktivistlerin "kara para aklama, dolandırıcılık ve bağış fonlarını kişisel amaçlarla kullanma" şüphesiyle gözaltına alındığı duyurulmuştu.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla Ağustos 2025'ten itibaren "Küresel Sumud Filosu" kapsamında çeşitli gemiler Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Gazze açıklarına yaklaşan gemilere müdahale eden İsrail ordusu, gemilerdeki tüm aktivistleri gözaltına almış ve daha sonra ülkelerine sınır dışı etmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
