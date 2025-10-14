Tunus'ta Şukri Beliyd suikastine ilişkin mahkeme kararları onaylandı

Tunus'ta, sol görüşlü siyasetçi Şukri Beliyd'in 2013'teki suikastine karıştıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklara ilişkin mahkeme kararları onaylanarak, bazı sanıklar hakkında verilen idam ve müebbet hapis cezaları kesinleşti.

Tunus'un resmi haber ajansına (TAP) göre, Tunus İstinaf Mahkemesi, 27 Mart 2024'te verilen kararları değerlendirerek, idam ve ağır hapis cezalarının büyük ölçüde doğru olduğuna hükmetti.

Toplam 23 sanığın yargılandığı davada, Ensar eş-Şeria Örgütünün güvenlik sorumlusu Muhammed el-Akkari hakkında idam ve 120 yıl hapis, örgütün askeri sorumlusu Muhammed el-Avadi hakkında idam ve 105 yıl hapis, sanıklardan İzzeddin Abdullavi hakkında ise idam ve 10 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan Muhammed Ali Demk hakkında müebbet hapis, Muhammed Emin el-Kasimi hakkında müebbet ve 20 yıl hapis, Abdurrauf et-Talbi hakkında da müebbet ve 18 yıl hapis kararına hükmedildi.

Bazı sanıkların cezalarının ise hafifletildiği ifade edilirken, Riyad el-Vurtani'nin cezasının 20 yıl hapisten 10 yıla düşürüldüğü ve Ahmed el-Maliki'nin 37 yıl hapisle cezalandırıldığı bilgisi aktarıldı.

Mahkemenin 10 sanık hakkında ise 4 ila 30 yıl arası hapis cezası verdiği ve 4 sanığın beraat ettirildiği ifade edildi.

Beliyd suikastına ilişkin ilk derece mahkemesi 27 Mart 2024'te 4 sanığa idam, 2 sanığa müebbet, 5 sanığa beraat ve diğerlerine 2 ila 100 yıl arasında değişen cezalar vermişti.

Tunus'un sol siyasi hareketinin önemli isimlerinden olan Şukri Beliyd, 6 Şubat 2013'te Tunus'un başkentindeki Menzah semtinde evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmüştü.

Beliyd'in öldürülmesi, ülkede geniş çaplı protestolara yol açarken, hükümet olayı "tüm Tunus'u hedef alan bir siyasi suikast" şeklinde nitelendirmişti.

Beliyd, gençlik yıllarından itibaren sendikal ve öğrenci hareketlerinde aktif olmuş, 2011 devrimi sonrası kurduğu Demokrat Yurtseverler Partisi aracılığıyla siyasi mücadelesini sürdürmüştü.