Tunus'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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Tunus'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Tunus Müftüsünün ramazan ayının ilk gününün cumartesi olacağını duyurması üzerine ülkede ilk teravih namazı kılındı.

Tunus Müftüsünün ramazan ayının ilk gününün cumartesi olacağını duyurması üzerine ülkede ilk teravih namazı kılındı.

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Zeytune Camii'nde kılınan namazın ardından toplu halde dua edildi.

Tunus'ta ramazan ayının ilk gününün geç saatte açıklanması dolayısıyla cami cemaatinin kalabalık olmadığı gözlendi.

Tunus'ta son iki yıldır Kovid-19 pandemisi nedeniyle teravih namazları camilerde kılınamıyordu.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Teravih Namazı, Cumartesi, Tunus, dua, Güncel, Haberler

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