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Tunus'ta Nahda Hareketi yöneticilerine hapis cezası

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Tunus İstinaf Mahkemesi, 'Bace Dosyası' kapsamında Nahda Hareketi'nin bazı yöneticilerine 2 ila 10 yıl arasında hapis cezası verdi. Nahda, kararın siyasi saiklerle alındığını savundu.

Tunus'ta İstinaf Mahkemesi, kamuoyunda "Bace Dosyası" olarak bilinen dava kapsamında Nahda Hareketi'nin Bace kentindeki bazı yöneticileri hakkında 10 yıl ile 2 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Nahda Hareketinden yapılan açıklamada, Tunus İstinaf Mahkemesi Terör Davalarına Bakmakla Görevli Ceza Dairesinin, hareketin bazı yöneticileri hakkında "devlete karşı komplo kurma" ve "bir kamu görevlisine asılsız isnatlarda bulunma" suçlamalarıyla karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, verilen cezaların 10 yıl ile 2 yıl arasında değiştiği, bazı sanıklar hakkında ise idari gözetim tedbiri uygulanmasına hükmedildiği ifade edildi.

Davaya, kimliği açıklanmayan bir kişinin ihbarı üzerine başlandığı kaydedilen açıklamada, soruşturma sürecinde yapılan inceleme ve bilirkişi raporlarının söz konusu iddiaları doğrulamadığı dile getirildi.

Açıklamada, yargılamanın siyasi saiklerle yürütüldüğü, sanıklar aleyhine herhangi bir maddi suç unsurunun ortaya konulamadığı vurgulandı.

Nahda, verilen kararları kınayarak, yargının siyasi rakipleri hedef almak amacıyla kullanıldığına işaret edildi.

Tunus makamlarından karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Nahda Hareketi, 24 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, aynı dosya kapsamında Bace'deki 9 parti yöneticisi hakkında ilk derece mahkemesince 2 yıldan 12 yıla kadar değişen hapis cezaları verildiğini duyurmuştu.

Mart 2023'te Nahda, Bace Bölge Sekreteri Muhammed Salih Bualaki ile bazı parti yöneticileri ve bir sendika temsilcisinin gözaltına alındığını açıklamış, söz konusu işlemi "muhalif faaliyetleri engellemeye yönelik bir adım" olarak nitelendirmişti.

Tunus makamları, davalarda yargılanan kişilerin yürürlükteki yasalar çerçevesinde suç teşkil eden fiiller nedeniyle yargılandığını belirtirken, muhalefet çevreleri ise davaların siyasi nitelik taşıdığını ve muhaliflere yönelik bir tasfiye aracı olarak kullanıldığını savunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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