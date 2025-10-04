Tunus'ta İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi

Tunus'un başkentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus'un şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, Habib Burgiba Caddesi'ne doğru yürüdü.

Filistin ve Gazze Şeridi'ne destek sloganları atan vatandaşlar, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak aktivistleri alıkoymasına tepki gösterdi.

Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, "Sumud Filosu'nu halk koruyacak, korkmayacağız", "İşgal devleti düşene kadar Aksa Tufanı", "Tunus topraklarında ABD çıkarlarına hayır" ve "Gazze'de soykırımın durması gerek" yazılı pankartlar taşıdı.

Tunuslu avukat Bubekir Basabit, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, filonun İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlarla ilgili uluslararası ve özellikle de batı ülkelerinde kamuoyunun görüşünü değiştirdiğini söyledi.

Basabit, İsrail saldırıları olduğu sürece Tunus'taki protesto gösterilerini sürdüreceklerini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.