Tunus'ta eski büyükelçi ve diğer sanıklara "terör" davasında hapis cezası

Tunus'ta terör davalarına bakan mahkeme, eski Trablus Büyükelçisi Rıza Bukadi'nin de aralarında olduğu sanıklar hakkında hapis cezalarına hükmetti.

Tunus'ta terör davalarına bakan mahkeme, eski Trablus Büyükelçisi Rıza Bukadi'nin de aralarında olduğu sanıklar hakkında hapis cezalarına hükmetti.

Başkent Tunus'taki birinci derece mahkemesine bağlı terör davalarına bakan ceza dairesi, eski İçişleri Bakanı Ali el-Arid'in özel danışmanı ve Nahda Hareketi mensubu Samir el-Hennaşi hakkında 10 yıl, eski büyükelçi Bukadi ve diğer bazı sanıklara ise 26 yıla kadar çıkan hapis cezaları verdi.

Dava dosyasında, Hennaşi'nin 2023 yılında Tunus-Libya sınırı üzerinden yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalıştığı ve söz konusu girişimde, dönemin Libya Büyükelçisi Bukadi'nin de dahil olduğu ileri sürülmüştü.

Hennaşi'nin, "devlet güvenliğine karşı komplo" olarak bilinen ve kamuoyunda "Komplo 2" davası şeklinde anılan dosya kapsamında daha önce hakkında verilen 12 yıllık hapis cezasını öğrendikten sonra kaçış planı yaptığı da iddianame de yer aldı.

Devlet güvenliğine karşı komplo davası

Tunus'ta son yıllarda, özellikle 2021 sonrası siyasi süreçte, devlet güvenliğine karşı komplo ve terör bağlantılı suçlamalar kapsamında çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve iş insanı hakkında soruşturma başlatıldı.

"Komplo" davaları olarak anılan bu süreçte, sanıklar ülke güvenliğini hedef alan planlar yapmak ve yasa dışı ağlarla bağlantı kurmakla suçlanırken, muhalif çevreler ise davaların siyasi nedenlerle yürütüldüğünü savunuyor."

Nahda Hareketi ve eski hükümet yetkilileri hakkında açılan davalar, Tunus iç siyasetinde tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Yetkililer ise yargı süreçlerinin bağımsız şekilde ilerlediğini vurguluyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

Korkulan oldu! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı
Merih Demiral'dan bomba 'Ölürüm Türkiyem' performansı

Yıldız isimden bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay yanıt

Arda Güler sorusuna verdiği yanıta bakın