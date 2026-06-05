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Tunus'ta çevre kirliliğine yol açan tesisin kapatılması talebiyle gösteri düzenlendi

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Tunus'un Gabes kentinde, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle devlete ait fosfat tesisinin kapatılması ve sökülmesi talebiyle protesto düzenlendi. Göstericiler, Dünya Çevre Günü'nde bir araya gelerek tesis faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

Tunus'un güneydoğusundaki Gabes kentinde, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle devlet mülkiyetindeki fosfat tesisinin kapatılması ve sökülmesi talebiyle protesto gerçekleştirildi.

Sivil toplum girişimi "Kirliliği Durdurun" kampanyasının çağrısıyla onlarca kişi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Şat es-Selam bölgesindeki Mücadeleciler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katıldı.

Göstericiler, fosfat işleme ve gübre üretim tesislerinin faaliyetlerinin durdurulmasını talep ederek "Halk tesislerin sökülmesini istiyor", "Gabes özgürdür, kompleks dışarı", "Kompleksi kapatın" ve "Sağlık hakkım vazgeçilmezdir" sloganları attı.

"Kirliliği Durdurun" kampanyası üyesi Aziz Şabi, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Çevre Günü'nün Gabes'te kutlamadan çok, çevresel sorunları hatırlattığını söyledi.

Şabi, günün özellikle Gabes ve benzeri bölgelerde çevresel baskı, kirlilik ve iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan sorunlara dikkati çekmek açısından önem taşıdığını ifade etti.

Cumartesi günü de halk yürüyüşü düzenleneceğini kaydeden Şabi, gösterilerin, tesislerin kaldırılması ve kent sakinlerinin çevresel zararların etkilerinden kurtarılması talepleri karşılanıncaya kadar süreceğini dile getirdi.

Şabi, mahkemenin tesis faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik davayı reddetmesini de eleştirdi.

Gabes İlk Derece Mahkemesi, 26 Şubat'ta vatandaşlar kirletici gaz emisyonlarından zarar gördüğü gerekçesiyle açılan ve tesis faaliyetlerinin durdurulmasını talep eden davayı reddetmişti.

Tunus'ta çevre örgütleri ile bölge halkı, devlet işletmesindeki fosfat tesisinin neden olduğu hava ve deniz kirliliğine karşı uzun yıllardır protestolarını sürdürüyor.

1972 yılında kurulan tesis, fosfat işleme ve gübre üretim birimlerinden oluşuyor. Bölge sakinleri ve çevre örgütleri, tesisin endüstriyel atıkları ve emisyonları nedeniyle geniş çaplı hava ve deniz kirliliğine yol açtığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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