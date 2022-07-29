Tunus'ta Bargo Ormanı'ndaki yangın tekrar başladı
Görüntü Dökümü: Orman yangınından görüntüler İtfaiye araçlarının gelişi Yangın söndürme çalışmaları TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargo Ormanı'ndaki orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
- Güncelleme:
Görüntü Dökümü:
Orman yangınından görüntüler
İtfaiye araçlarının gelişi
Yangın söndürme çalışmaları TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargo Ormanı'ndaki orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
AA / Arbi Mahjoubi - Güncel