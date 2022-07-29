Tunus'ta Bargo Ormanı'ndaki yangın tekrar başladı - Haberler

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Tunus'ta Bargo Ormanı'ndaki yangın tekrar başladı

Görüntü Dökümü: Orman yangınından görüntüler İtfaiye araçlarının gelişi Yangın söndürme çalışmaları TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargo Ormanı'ndaki orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.

 - Güncelleme:

Görüntü Dökümü:

Orman yangınından görüntüler

İtfaiye araçlarının gelişi

Yangın söndürme çalışmaları TUNUS - Tunus'un kuzeyinde bulunan Silyana kentinde yer alan Bargo Ormanı'ndaki orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

İtfaiye Tunus Güncel Haberler

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