Tunus'ta avukatların grevine rağmen mahkemeler çalışacak

Tunus Adalet Bakanlığı, avukatların grev kararı ve hizmet durdurma eylemlerine rağmen ülke genelindeki mahkemelerin çalışmalarını normal şekilde sürdüreceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunus Barolar Birliğinin başlattığı eylem ve hizmet durdurma kararının "adalet hizmetinin işleyişini etkilemeyeceği" belirtildi.

Ülke genelindeki tüm mahkemelerin davalara bakmaya ve idari hizmet sunmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, bunun vatandaşların hak kaybına uğramaması ve yargı hizmetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Tunuslu avukatlar daha önce yaptıkları açıklamada, "yetkililerin mesleki taleplerini görmezden geldiği" gerekçesiyle 19 Mayıs'tan itibaren bölgesel grevler başlatacaklarını ve 18 Haziran'da ülke çapında genel greve gideceklerini duyurmuştu.

Tunus Barolar Birliği, başkent Tunus'un yanı sıra farklı kentlerde kademeli grev ve protesto gösterileri düzenleneceğini açıklamıştı.

Birlik, başta adalet hizmetlerinin reformu, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve avukatların sosyal güvenlik ile emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi talepleri için diyalog çağrısı yaptıklarını ancak Adalet Bakanlığından yeterli karşılık görmediklerini ifade etmişti.

Açıklamada ayrıca mahkemelerdeki altyapı sorunları, idari ve yargı kadrolarındaki eksiklikler ile Yüksek Yargı Konseyinin oluşturulmasının geciktirilmesi olarak değerlendirilmişti.

Barolar Birliği, talepler karşılanana kadar farklı protesto ve grev adımlarını sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulamıştı.