Tunus'ta avukatlardan toplu grev

Tunus'ta yüzlerce avukat, mesleki taleplerinin "iktidar tarafından görmezden gelindiği" gerekçesiyle başlattıkları grevin ilk aşaması kapsamında başkent Tunus'taki ilk derece mahkemesi önünde toplandı.

Protestocu avukatlar, "Ne hapis ne gözaltı, avukat korkmaz", "Çözüm istifa ey başarısız bakan" ve "Özgür yargı olmadan adil yargılama olmaz" sloganları attı.

Tunus Barolar Birliği Başkanı Ebubekir es-Sabiti, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün Tunuslu avukatların protestolarındaki ilk adımdır. Tüm mahkemelerde greve ve iş bırakmaya gidiyoruz." dedi.

Avukatların isteyerek değil zorunlu olarak greve gittiğini söyleyen Sabiti, "Grev bir lüks değil, mesleğin ve taleplerin savunulması için hayati bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

"Özgürlük hakkımızı ve adil yargılanma güvencesini savunuyoruz." diyen Sabiti, tutuklu avukatların serbest bırakılmasını ve siyasi anlaşmazlıklarda yargının kullanılmamasını talep ettiklerini vurguladı.

Tunus Barolar Birliğinin daha önce yayımladığı açıklamaya göre, avukatların başlıca talepleri arasında "adalet sisteminin reforme edilmesi, Yüksek Yargı Konseyinin oluşturulmasına yönelik engellerin kaldırılması, mahkemelerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yıpranmış altyapının yenilenmesi ve emeklilik fonunun düzenlenmesi" yer alıyor.

Tunus Adalet Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, avukatların grev kararına rağmen ülke genelindeki mahkemelerin çalışmalarını normal şekilde sürdüreceğini bildirmişti.

Tunus Barolar Birliği, 19 Mayıs'ta başlayan bölgesel grevlerin ardından 18 Haziran'da başkent Tunus'taki Adalet Sarayı önünde ülke genelinde genel grev düzenleneceğini duyurmuştu. Birliğin açıkladığı programa göre grevler, farklı tarihlerde ülkenin çeşitli kentlerindeki mahkemelerde bölgesel olarak uygulanacak.