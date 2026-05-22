Tunus Savunma Bakanlığı ordunun tarafsızlığını vurguladı

Tunus Savunma Bakanlığı, ordunun ve askeri komutanların siyasi çekişmelere çekilmeye çalışıldığını belirterek, kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ulusal ordunun disiplin esasına dayanan bir cumhuriyet ordusu olduğu, ülkenin savunulması, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması görevini tam bir tarafsızlık içinde ve devlet yasalarına bağlı şekilde yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, son dönemde askeri kurumun ve komutanlarının siyasi çekişmeler, polemikler ve çeşitli değerlendirmelerin içine çekilmeye çalışıldığı, ayrıca ordunun tarafsızlığı ve bağımsızlığının sorgulandığı kaydedildi.

Söz konusu girişimlerin hangi çevrelerden geldiğine ilişkin ise detay verilmedi.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 12 Mayıs'ta yayımladığı görüntülü mesajında, orduya "devletin egemenliğini ve onurunu koruma yönündeki tarihi rolünü üstlenmesi" çağrısında bulunmuştu.

Merzuki, ülkede mevcut politikalar nedeniyle devletin tehdit altında olduğunu savunmuş ve Tunus'un geleceğine ilişkin farklı senaryolar gündeme getirmişti.

Tunus makamlarından Merzuki'nin açıklamalarına ilişkin doğrudan bir değerlendirme yapılmadı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
