Tunus ile İtalya, ikili ilişkileri ve düzensiz göçü görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, ikili işbirliği ve düzensiz göçün yanı sıra bazı konular hakkında görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, ikili işbirliği ve düzensiz göçün yanı sıra bazı konular hakkında görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya sayfasından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Tunus'u ziyaret eden Piantedosi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Said görüşmede, düzensiz göçü durdurmanın en başarılı yolunun sebepleri ortadan kaldırmak olduğunu, ülkesinin de bu dramdan sıkıntı çektiğini, çözümün kolektif olması gerektiğini vurguladı.

Devlet ve hükümet başkanları düzeyinde acil uluslararası bir toplantı düzenlenmesi teklifinde bulunan Said, düzensiz göçün sadece sonuç ve etkileriyle değil, nedenlerini de ortadan kaldıran bir mekanizmanın benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede Piantedosi, düzensiz göç olgusuyla mücadeleyi güvenlik boyutuna indirgemeyen daha kapsamlı ve işlerliği olan bir yöntem üzerinde yoğunlaşmanın zorunlu olduğunu söyledi.

Düzensiz göç olgusunun tüm sebeplerinin incelenmesi üzerine çalışılması gerektiğini ifade eden Piantedosi, güvenlik boyutu olan birçok konuda ikili işbirliğini güçlendirmek ve düzensiz göçle mücadele için gerekli temelleri attıklarını kaydetti.