Tunus Gazeteciler Sendikası, İsrail'e Dava Açıyor

Tunus Gazeteciler Sendikası, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı ve filodaki gazetecilerin kaçırılması nedeniyle İsrail'e karşı dava açacağını bildirdi.

Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikanın Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerde bulunan Tunuslu gazetecilere yönelik "korsanlık ve adam kaçırma" suçlamalarıyla İsrail'e dava açacaklarını söyledi.

İsrail'in yaptığının "uluslararası sularda korsanlık" olduğunu vurgulayan Debbar, Tunus'ta ve uluslararası mahkemelerde dava açmayı planladıklarını aktardı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.