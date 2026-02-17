Bakırhan: Raporun Son Hali Açıklanacak

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna ilişkin, "Rapor büyük uğraşlar ve çalışmalar sonucunda belli bir aşamaya geldi. Henüz kurullarımızla birlikte biz de tartışıyoruz. Ortaklaştığımız çok önemli başlıklar da var. Üzerinde henüz tartıştığımız ve netleştirmeye çalıştığımız kimi başlıklar da var. Raporun son hali ortaya çıktıktan sonra bu konudaki düşüncelerimizi belirteceğiz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan, liderlerin bir araya gelmesi çağrısına ilişkin soruya, "Bizim için önemli bir başlıktı. Yüz yıllık bir meseleyi tartıştığımız bu süreçte Türkiye'nin barış ve demokratik toplum sürecine kilitlendiği bu süreçte siyasi partili liderlerinin bir araya gelmemesi bizi düşündürüyor. Yüz yıllık bir meselenin çözümünde bir araya gelmeyeceksek, birlikte bu meselenin çözümüne odaklanıp çözüm önerilerimizi sunmayacaksak, tartışmayacaksak ne zaman yapacağız dedik. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir çağrı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde bütün siyasi parti liderlerinin bir araya gelerek bu 100 yıllık meseleyi tartıştığımız, Türkiye'nin demokratikleşmesini tartıştığımız bir süreçte bir zirve toplanmasının bu sürece büyük katkı sunacağını, izme katacağını düşündüğümüz için böyle bir öneri sunduk" yanıtını verdi.

"Komisyon ortak raporu hakkında şimdiden t optancı bir şey demek için çok erken"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna ilişkin bir soruya Bakırhan, şöyle yanıt verdi:

"Şimdi rapor büyük uğraşlar ve çalışmalar sonucunda belli bir aşamaya geldi. Henüz kurullarımızla birlikte biz de tartışıyoruz. Ortaklaştığımız çok önemli başlıklar da var. Üzerinde henüz tartıştığımız ve netleştirmeye çalıştığımız kimi başlıklar da var. Raporun son hali ortaya çıktıktan sonra bu konudaki düşüncelerimizi belirteceğiz. Ortaklaştığımız, eleştirdiğimiz, önerilerimizin hala olduğu ve görüşmelerimizin devam ettiği bu süreç devam ettiği için şimdiden toptancı bir şey demek çok erken."

"Erken seçim gündemimizde yok, böyle bir karar alınsa da partimiz zaten hazır"

Tuncer Bakırhan, "Erken seçim tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz" sorusu üzerine "Vallahi biz Türkiye'nin yüz yıllık meselesine biraz odaklandık. Partimiz her zaman seçime de hazır ama şu anda böyle bir gündemimiz yok. Böyle bir karar alınsa da partimiz zaten hazır" dedi.

Kaynak: ANKA