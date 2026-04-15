Tuncer Bakırhan, Çarşema Sor Bayramı'nı Kutladı

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezidilerin Çarşema Sor Bayramı'nı kutladığını belirterek, bu bayramın barışa, özgürlüğe ve eşitliğe vesile olmasını diledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadim Ezidi halkının Çarşema Sor Bayramı'nı kutluyorum. Yeni başlangıçların simgesi olan Çarşema Sor'un barışa, özgürlüğe, adalete ve eşitliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA