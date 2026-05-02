Tuncer Bakırhan'dan Amedspor'a Tebrik: Bu Başarı, Türkiye Halklarının İnancı, Emeği ve Dayanışmasının Zaferidir

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Bakırhan, Amedspor'un başarısının yalnızca sportif bir başarı olmadığını belirterek, "Bu başarı, Kürt halkının, dostlarının, Türkiye halklarının inancı, emeği ve dayanışmasının zaferidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amedspor için Kürtçe ve Türkçe tebrik mesajı yayımladı. Bakırhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ez Amedspore ji dil piroz dikim. Ev serkeftina diroki encama piştgiriya mezin a gele me ye. Hezar cari malava! Her kese ku dil daye Amedspore iro pir bextewer e. Di Super Lige de ji em e bi hemü hevi ü baweriya xwe ligel tima xwe bin. Her biji Amedspor!"

Amedspor'un Süper Lig'e yükselişi yalnızca sportif bir başarı değildir. Bu başarı, Kürt halkının, dostlarının, Türkiye halklarının inancı, emeği ve dayanışmasının zaferidir. Bu tarihi başarıya ulaşan Amedspor'un değerli yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını, kulüp emekçilerini yürekten kutluyorum.

Sezon boyunca tribünleri doldurarak takımına büyük bir destek veren Amed halkı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki deplasmanlarda Amedspor için tek yürek olan taraftarlar bu zaferin asıl sahipleridir. Nerede yaşıyor olursa olsun, Amedspor'a gönül ve destek veren taraftara özel teşekkürlerimi iletiyorum. Amedspor'un Süper Lig'e renk katarak büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Tebrikler Amedspor!"

Kaynak: ANKA