Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aygöl, mesajında, öğretmenliğin bir insanın hayatına dokunarak geleceğe yön verme sanatı olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin bilgileriyle zihinleri aydınlatan, sevgileriyle yüreklere dokunan, sabır ve fedakarlıklarıyla yarınları şekillendiren en kıymetli değerler olduğunu vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözüyle ifade ettiği gibi bir milletin geleceği, yetiştirdiği nesillerin niteliğiyle şekillenir. Bu geleceğin mimarları ise hiç şüphesiz öğretmenlerimizdir. Bizler de Tunceli'mizde eğitimi, geleceğimize yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla okullarımızı ziyaret ediyor, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Öğrencilerimizin heyecanına ortak oluyor, öğretmenlerimizin görüş ve taleplerini dinleyerek eğitim ortamlarının ihtiyaçlarını yerinde değerlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki her okul geleceğe açılan bir kapı, her öğrenci yarınlarımıza dair bir umut taşıyor. Tunceli'mizin merkezinden en uzak köylerine kadar bütün evlatlarımızın nitelikli eğitim imkanlarına kavuşması ve öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda görev yapabilmesi için eğitim camiamızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Aygöl, öğretmenlerin yalnızca bugünün çocuklarını değil, yarının bilim insanlarını, sanatçılarını, mühendislerini, doktorlarını ve ülkeye değer katacak nesillerini yetiştirdiğine işaret etti.

Öğretmenlerin bir öğrencinin yüreğine ektiği umudun yıllar sonra ülkenin geleceğinde filizlendiğini belirten Aygöl, "Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur, görevleri başındaki tüm öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum. Tunceli'mizin her köşesinde ve ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimize emekleri ve geleceğimize kattıkları değer için gönülden teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki bir ülkenin en büyük gücü, iyi yetişmiş nesilleri; geleceğini aydınlatan en kıymetli ışığı ise öğretmenleridir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Tunceli'mizde görev yapan öğretmenlerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA