Tunceli-Ovacık yolu çelik ağ çalışması nedeniyle ulaşıma kapatılacak

Tunceli-Ovacık kara yolunda, çelik ağ çalışması nedeniyle 5 gün süreyle belirli saatlerde ulaşım sağlanamayacak.

Kara yolunda genişletme ve güvenlik tedbirlerinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 14-18 Eylül'de kara yolunun Karşılar Karakolu ile Aşağıtorunoba mevkileri arasında çelik ağ çalışması yapılacak.

Belirlenen günlerde kara yolu 08.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA