Haberler

Tunceli-Ovacık yolu çelik ağ çalışması nedeniyle ulaşıma kapatılacak

Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli-Ovacık kara yolunda, çelik ağ çalışması nedeniyle 5 gün süreyle belirli saatlerde ulaşım sağlanamayacak.

Tunceli-Ovacık kara yolunda, çelik ağ çalışması nedeniyle 5 gün süreyle belirli saatlerde ulaşım sağlanamayacak.

Kara yolunda genişletme ve güvenlik tedbirlerinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 14-18 Eylül'de kara yolunun Karşılar Karakolu ile Aşağıtorunoba mevkileri arasında çelik ağ çalışması yapılacak.

Belirlenen günlerde kara yolu 08.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya düğmeye bastı! Ukrayna'nın dört bir yanını vurdular

Başkent mahşer yeri! Gece gündüz demeden bomba yağdırıyorlar
Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var

Korka korka hesap açtı! Takipçilerinden ilk isteği bakın ne oldu
Hindistan'da 6 yıllık evlilik böyle bitti! 3 çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

Çoluğunu çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var