Tunceli-Ovacık kara yolu genişletme çalışması nedeniyle 2-3 gün trafiğe kapatılacak

Tunceli-Ovacık kara yolunun genişletme çalışması ve kontrollü patlatma nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli-Ovacık kara yolunda genişletme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yolun 32. kilometresinde yarın sabah kontrollü patlatma yapılacağı belirtilen açıklamada, "Söz konusu yol, yapılacak temizlik çalışması sebebiyle 2 ila 3 gün kapalı kalacaktır." denildi.

Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergah olarak Çiçekli-Demirkapı-Hozat istikametini kullanmaları istendi.