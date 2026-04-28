Tunceli-Ovacık kara yolu genişletme çalışması nedeniyle 2-3 gün trafiğe kapatılacak
Tunceli-Ovacık kara yolunun genişletme çalışması ve kontrollü patlatma nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli-Ovacık kara yolunda genişletme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yolun 32. kilometresinde yarın sabah kontrollü patlatma yapılacağı belirtilen açıklamada, "Söz konusu yol, yapılacak temizlik çalışması sebebiyle 2 ila 3 gün kapalı kalacaktır." denildi.
Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergah olarak Çiçekli-Demirkapı-Hozat istikametini kullanmaları istendi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren