Tunceli'de yaban keçileri Munzur Vadisi'ne indi

Tunceli'de yaban keçileri, dağların zirvesinde etkili olan kar yağışının ardından indikleri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüntülendi.

Kentte bir süre önce yağan kar, 3 bin rakımlı bazı dağların doruklarını beyaz örtüyle kapladı.

Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de soğuktan korunmak için zirvelerden alçak kesimlere indi.

Özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı'nı mesken tutan yaban keçileri, arazide meşe dalları ve kuru otlarla beslenirken kayıt altına alındı.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri de bu hayvanları çeşitli çalışmalarla kaçak avcılara karşı koruyor.