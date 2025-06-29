Tunceli'de 'Uzun Mehmet' Mehmet Yıldız'ın Cenazesi Defnedildi

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Tunceli'de kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden 'Uzun Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Yıldız için cenaze töreni düzenlendi. Törende, aile, Valilik ve vatandaşlar bir araya geldi.

Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve renkli simasıyla tanınan Mehmet Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

Kentte "Uzun Mehmet" lakabıyla tanınan Yıldız, 27 Haziran'da Moğultay Mahallesi'ndeki dükkanında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yıldız için Tunceli Cemevi'nde tören düzenlendi.

Dua edilip helallik alınmasının ardından Yıldız'ın cenazesi, Hopik köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, Yıldız'ın ailesinin yanı sıra Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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