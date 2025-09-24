Tunceli'de Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2 Gözaltı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt ilçesi girişinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeğinin desteğiyle araçta arama yapan ekipler, 654 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.