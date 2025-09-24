Haberler

Tunceli'de Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2 Gözaltı

Tunceli'de Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2 Gözaltı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 654 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt ilçesi girişinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeğinin desteğiyle araçta arama yapan ekipler, 654 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
