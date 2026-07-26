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Tunceli'de uçuruma düşen otomobilde 2 yaralı

Tunceli'de uçuruma düşen otomobilde 2 yaralı
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Tunceli'de yaklaşık 200 metrelik uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tunceli'de yaklaşık 200 metrelik uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Barge yolunda kontrolden çıktı.

Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil, daha sonra Munzur Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 2 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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