Tunceli'de teröre yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan E.D, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü üyeliği ve terör amaçlı tehdit suçlarından tutuklandı.

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte terörle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda E.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü üyeliği ve terör amaçlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
