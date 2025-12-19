Haberler

Tunceli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda, DHKP/C terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen C.B. gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda yasaklı materyaller ele geçirildi.

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C terör örgütünün il genelindeki faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözde gazeteci ve muhabir olduğunu ifade ederek habercilik adı altında örgüt propagandası yapan ve DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda Moğultay Mahallesi'nde içinde yasak materyallerin bulunduğu kütüphane oluşturduğu ve bununla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen C.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 19 Aralık 2025 günü sabah saatlerinde şüphelinin ikamet ettiği adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıs C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete ile birlikte cep telefonu, SIM kart, dizüstü bilgisayar, flash bellek ve 5 adet CD ele geçirildi. Ayrıca, PTT Müdürlüğünde şahıs adına kayıtlı posta kutusunda yapılan aramada 2 adet mektuba el konuldu."

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
title