Tunceli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C terör örgütünün il genelindeki faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözde gazeteci ve muhabir olduğunu ifade ederek habercilik adı altında örgüt propagandası yapan ve DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda Moğultay Mahallesi'nde içinde yasak materyallerin bulunduğu kütüphane oluşturduğu ve bununla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen C.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 19 Aralık 2025 günü sabah saatlerinde şüphelinin ikamet ettiği adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıs C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete ile birlikte cep telefonu, SIM kart, dizüstü bilgisayar, flash bellek ve 5 adet CD ele geçirildi. Ayrıca, PTT Müdürlüğünde şahıs adına kayıtlı posta kutusunda yapılan aramada 2 adet mektuba el konuldu."

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.