Haberler

Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de bir iş yerinin önünde yaşanan tartışma sonrası bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tunceli'de tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde M.M. ile İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M, silahla İ.T'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi

Nereden nereye! Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi

Nereden nereye! Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı

Gerçekler ortaya çıktı! Bu gülüşün altında neler yatıyormuş neler