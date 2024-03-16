Tunceli'de sopalı kavga: 2 kişi yaralandı

Tunceli'de iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.